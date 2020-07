OM : McCourt lance la 2e phase de l'OM Champions Project

L’Olympique de Marseille a enfin nommé un directeur du football en la personne de Pablo Longoria. Dans le communiqué de l’OM annonçant la nomination de l’Espagnol, Frank McCourt a déclaré que la deuxième phase du projet marseillais était désormais en marche.

L’OM boucle la première phase de son projet

Arrivé à l’OM en octobre 2016, après l’avoir racheté des mains de Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt ambitionnait de redonner au club son rayonnement d’antan. L’Américain a expliqué avoir « acquis l'OM en raison de sa grande Histoire, de ses formidables supporters, ainsi que de son potentiel infini et inexploité ». Pour replacer l’Olympique de Marseille dans le cercle très sélect des plus grands clubs d’Europe, un projet baptisé OM Champions Project a été élaboré. La première phase de ce projet consistait à investir massivement pour consolider les assises du club, avec en point de mire le retour en Ligue des Champions. « À l'issue de ces quatre dernières années, après un renforcement considérable des ressources du club, nous avons désormais achevé la première phase de notre projet, ainsi que le démontre notre qualification en Ligue des Champions », s’est félicité le propriétaire marseillais.

Frank McCourt ouvre la deuxième phase du projet olympien

La qualification en Ligue des Champions obtenue, le Bostonien a solennellement lancé la deuxième étape du projet de l’OM. « Nous démarrons désormais la seconde phase de notre plan tous ensemble », a-t-il déclaré. Une seconde phase qui devra consister à faire non pas de la figuration, mais un bon parcours en Ligue des Champions et à se qualifier régulièrement à cette compétition. Pour mener à bien la seconde phase de son projet, Frank McCourt compte particulièrement sur trois hommes clés de son organigramme. « Grâce au leadership continu de Jacques-Henri, à l'arrivée de Pablo et Hugues, ainsi qu'à l'engagement d'André, tout est réuni pour que nous puissions gravir ensemble le prochain sommet », a-t-il estimé.

Le rachat de l’OM enterré ?

Mohamed Ayachi Ajroudi est attiré par le rachat de l’OM. Mais un rachat de l’Olympique de Marseille ne semble plus possible, du moins pas à court terme. En effet, on voit mal comment le club sera cédé alors que la qualification en Ligue des Champions est acquise. Aussi, l'annonce officielle de l’ouverture de la seconde phase du projet montre que Frank McCourt n’envisage pas de vendre le club. Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal devront désormais se faire une raison.