OL Mercato : Rudi Garcia se fixe un délai pour recruter

L’ OL songe à recruter de nouveaux joueurs, mais le nombre et le profil de joueurs à cibler dépendra de la fin de saison du club rhodanien. Rudi Garcia a fait une annonce dans ce sens, sur Europe 1.

OL : Rudi Garcia annonce des renforts, après la Ligue des Champions

L’OL a terminé à la 7e place du classement de Ligue 1 la saison dernière. Il n’est donc pas qualifié pour la coupe d’Europe, pour l’instant. L’équipe de Rudi Garcia doit remporter la finale de la coupe de la Ligue contre le PSG, le vendredi 31 juillet, pour être admise au tour préliminaire de la cette compétition. Et si par extraordinaire, l’Olympique Lyonnais venait à remporter la Ligue des Champions, il serait directement qualifié pour l’édition 2020-2021. Toutefois, Lyon devra d’abord éliminer la Juventus en 8e de finale retour, le 7 août, à Turin, afin de participer au décisif ‘’Final 8’’ à Lisbonne. C'est en tenant compte de toutes ces incertitudes que l’OL n’a pas encore lancé son mercato. « Plus rien ne bougera avant les deux matchs, la finale de la Coupe de la Ligue et le 8e retour de Ligue des Champions », a précisé Rudi Garcia, sur la radio. Le coach des Gones songe à des renforts, mais cela sera possible « après ces deux fins de compétition ». Rudi Garcia a annoncé un « réajustement », car soutient-il : « les choses sont claires, nous avons des besoins ».

Trois départs et deux arrivées à l'Olympique Lyonnais

Ayant transféré le milieu de terrain Lucas Tousart au Herta Berlin, l’ailier Martin Terrier au Stade Rennais et l’attaquant Amine Gouiri à l’OGC Nice, l’OL compensera évidemment ces départs. Dans le sens des arrivées, notons que Lyon a levé l'option d'achat de Karl Toko-Ekambi (ex-Villarreal) et il a récupéré Tino Kadewere qui avait été prêté au Havre AC, dans la foulée de son transfert, en janvier 2020.