ASSE : Loïc Perrin, futur président de l'AS Saint-Étienne ?

En fin de contrat, Loïc Perrin devrait prendre sa retraite à l’ASSE. Avant l’annonce officielle, Bernard Caïazzo a annoncé la couleur sur l’avenir de l’historique capitaine des Verts.

Loïc Perrin, un plan de reconversion prévu à l'ASSE

Loïc Perrin a sans doute joué son dernier match avec l’ASSE lors de la finale de la coupe de France, vendredi dernier. Expulsé à la demi-heure pour un tacle violent sur Kylian Mbappé, il a assisté impuissant à la défaite de ses coéquipiers (1-0). Depuis la dernière prolongation du contrat du défenseur de 35 ans en avril 2017, l’idée qu’il fasse sa reconversion au sein de son club formateur avait été évoquée. Bernard Caïazzo a remis cette idée au goût du jour, maintenant que le bail de Loïc Perrin a vraiment pris fin. Selon le président du conseil de surveillance de l’AS Saint-Étienne, le néo-retraité devrait plutôt être dirigeant et non entraineur. « Nous lui réserverons l’hommage qu’il mérite. Et le plus grand des hommages, c’est de l’aider à devenir un grand dirigeant de l’ASSE », a-t-il confié à But Football Club. Bernard Caïazzo rêve de voir Loïc Perrin diriger un jour le club ligérien. « Et pourquoi pas un jour président ? Il en a les capacités, les valeurs humaines », a annoncé le président des Verts, tout en précisant « qu’il faut le former pendant le temps nécessaire ». En tout cas l’idée de la reconversion de l’arrière central fait l’unanimité au sein de la direction des Stéphanois. D’après Bernard Caïazzo, son associé « Roland Romeyer a cette envie là lui aussi, Claude Puel également », car « ils partagent tous les mêmes valeurs ».

L'ASSE, unique club de l'emblématique capitaine

Loïc Perrin est une figure emblématique de l’ASSE. Formé au sein du club ligérien (1997-2003), il n’a joué que pour les Verts, entre 2003 et 2020, soit 17 saisons consécutives. Il a disputé 469 matchs officiels avec Sainté, dont 383 en Ligue 1. Capitaine depuis plusieurs saisons, le natif de Saint-Étienne aura droit à un hommage mérité à Geoffroy-Guichard, avant de se retirer officiellement.