SRFC Mercato : Camavinga, le Bayern Munich devance le Real

Le Bayern Munich serait désireux de signer Eduardo Camavinga cet été. Les recruteurs bavarois seraient même plus avancés que le Real Madrid, candidat de longue date à la signature du joueur du SRFC.

Le Bayern Munich en pole pour Eduardo Camavinga ?

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga s’est déjà fait un nom au SRFC. Auteur de brillantes prestations cette saison et artisan clé du bon parcours des Rennais, le jeune milieu défensif a tapé dans l'oeil des recruteurs des plus gros clubs d’Europe. Longtemps annoncé aux trousses du natif de Miconje, le Real Madrid ne serait plus le seul club à vouloir le signer. Si les Madrilènes sont timidement concurrencés par le PSG et Manchester United, il faudrait désormais compter avec le Bayern Munich. Et il ne s’agit pas d’une concurrence timide, mais d’une véritable offensive qui, selon AS, aurait placé le Bayern Munich devant le Real Madrid. D’ailleurs, pour passer en tête dans la course à la signature d’Eduardo Camavinga, les Bavarois ont largement été aidés par les Madrilènes eux-mêmes. En effet, ces derniers auraient décidé de mettre le dossier en attente pour le relancer en fin de saison prochaine.

Quelle réponse du Stade Rennais FC à l’intérêt du Bayern Munich ?

La réponse du Stade Rennais FC devrait être la même que celle qui a été donnée au Real Madrid, à savoir pas de départ d’Eduardo Camavinga cet été. En effet, Julien Stéphan souhaite avoir un effectif étoffé pour confirmer en Ligue 1 et pour accroître ses chances de faire un bon parcours en Ligue des Champions...