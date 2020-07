RC Lens : LOSC, Gérard Lopez lance le derby contre le RCL

Gérard Lopez se réjouit du retour du RC Lens en Ligue 1. Dans des propos confiés à L’Équipe, le président du LOSC a évoqué le derby contre le Racing Club.

RC Lens : Gérard Lopez chambre le rival régional

De retour en Ligue 1, le RC Lens a déjà deux rendez-vous fixés avec l’autre club phare de la région Hauts-de-France, le LOSC. Le président des Lillois apprécie la montée des Sang et Or et il annonce la couleur sur les derbies entre les deux clubs nordistes rivaux. « C’est le jeu. C’est important pour la région », a confié Gérard Lopez. « C’est le foot, comme je l’aime, la passion, la victoire, la défaite, chambrer, encourager », a-t-il ajouté, avant de chambrer le voisin régional, évidemment. « Un derby n’est pas anodin. Lille OSC est et doit rester le club phare du Nord », a glissé le patron des Dogues. Gérard Lopez a rappelé ensuite que « le RC Lens a connu de belles pages d’histoire, mais le LOSC a désormais un net avantage ». Dès lors, il « aimerait que son club garde » son avance. « Je dis ça alors que je connais bien et que j’apprécie le propriétaire du RC Lens », a conclu le dirigeant.

Deux rendez-vous fixés, en octobre 2020 et en mai 2021

Rappelons que les rendez-vous des deux clubs en Ligue 1 sont fixés au 18 octobre 2020 (7e journée) au stade Pierre Mauroy et au 9 mai 2021 (36e journée) au stade Bollaert. Pour préparer la reprise, le RCL a pris la direction de Genk (Belgique) ce lundi, en vue d’un stage de préparation qui sera clôturé par un match amical contre le KRC Genk, le 1er août.