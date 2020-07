ASSE : Denis Bouanga à Pierre Ménès, « honte de rien »

Denis Bouanga s’est dit fier de la prestation de l’ASSE contre le PSG, en finale de la coupe de France, vendredi. Malgré la défaite (1-0), il n’y a pas de honte à avoir, ni pour le trophée raté ni pour l’expulsion de Loïc Perrin, selon l’attaquant des Verts.

Pierre Ménès estime que l'ASSE a été « honteuse »

Le capitaine de l’ASSE avait été exclu de la finale à la demi-heure de jeu, suite à un violent tacle sur Kylian Mbappé, qui a valu une entorse à la cheville droite de l'attaquant Parisien. Pierre Ménès avait ensuite jugé le comportement de Loïc Perrin et ses coéquipiers de très agressif et honteux. « La première mi-temps stéphanoise a été honteuse et inadmissible. (...). C’est la troisième fois consécutive que Sainté a un expulsé face au PSG. (…). Les Verts ont fait à la fois honneur et honte au football dans le même match », avait commenté le chroniqueur de Canal+, sur son blog.

Denis Bouanga, « la fierté est immense, honte de rien »

Denis Bouanga a réagi aux critiques de nombreux observateurs sur l’agressivité de l’ASSE lors de la finale de la coupe de France. Il se dit certes déçu pour le trophée et la qualification en Ligue Europa non obtenue, mais il n’a pas du tout honte du comportement de l’équipe. « La déception est forte, la fierté est immense. Fier de ce groupe qui ne lâche rien, vraiment fier de ce qu'on a produit. Fier de notre match, des valeurs retrouvées. Honte de rien », a balancé le buteur de l’AS Saint-Étienne, sur son compte Instagram. Sévèrement critiqué pour son tacle non maitrisé sur Kylian Mbappé, Loïc Perrin a reçu l’hommage de Denis Bouanga. « Je salue et je fais part de ma fierté d'avoir joué et côtoyé, tous les jours, un grand Monsieur, l'âme de ce club, Loïc Perrin », a écrit ce dernier, avant de faire la promesse suivante aux supporters de l’ASSE : « Cette finale est maintenant derrière nous, mais comptez sur nous pour ne rien lâcher et continuer sur cette lancée... ».