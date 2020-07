OM Mercato : Pablo Longoria reçoit sa première mise en garde

L’OM a nommé Pablo Longoria au poste de directeur du football. L’Espagnol reçoit déjà des conseils, avant sa prise de fonction à l'Olympique de Marseille.

Pablo Longoria déconseillé de recruter en ligne

Plusieurs semaines après le départ de l’Espagnol Andoni Zubizarreta du poste de directeur sportif, l’OM a nommé son compatriote Pablo Longoria pour le remplacer numériquement dans l’organigramme. Sauf que la nouvelle recrue a été nommée au poste de directeur du football. En attendant de le voir à l’oeuvre, plusieurs observateurs saluent un bon coup des dirigeants marseillais en raison du CV séduisant de l’Espagnol de 33 ans, de son réseau et de son flair pour les jeunes talents prometteurs et destinés à de grosses reventes. Un avis favorable qui n’est pas partagé par Damien Perrinelle. Dans un entretien sur RMC Sport, le consultant a d’abord rappelé que tout le monde « dit que c’est un geek du football ». « Comment tu peux recruter un joueur derrière un ordinateur ? », s’est ensuite interrogé Damien Perrinelle avant de prévenir que « des joueurs… ont de mauvaises stats et… ne sont jamais vus même s’ils ont des problèmes en interne ». Pour le consultant, Pablo Longoria ne devra donc « pas faire que des recrues selon les statistiques ». Le consultant conseille de tenir compte « quand même de l’aspect humain » en recrutant, car un recruteur « peut savoir plein de choses sur un joueur quand » il « voit son entourage etc… ». « Combien de joueurs sont arrivés par vidéo et n’étaient pas bons ? », a-t-il insisté avant de préconiser d’ « aller sur le terrain ».

Des doutes sur la compétence de l’Espagnol

Après avoir lâché ses conseils, Damien Perrinelle a clairement exprimé des doutes sur l’efficacité de Pablo Longoria. « Le doute que j’ai sur Longoria, c’est sur sa méthode de management et sur comment il va fédérer. Il doit emmener le plus de monde possible avec lui… », a-t-il expliqué.