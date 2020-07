PSG Mercato : Nouvelle signature pour une pépite du club

Le PSG a offert un nouveau contrat à un jeune joueur issu de son centre de formation. Le prometteur défenseur central a signé un bail de trois ans, ce lundi.

Le PSG offre un contrat aspirant à El Chadaille Bitshiabu

Le PSG ne veut plus faire l’erreur de laisser filer ses joueurs talentueux formés au club. Ainsi, le club s’est lancé dans une opération blindage de contrats. La semaine dernière, Djeidi Gassama (attaquant de 16 ans) et Édouard Michut (milieu de terrain de 17 ans) ont paraphé leur premier contrat pro. Ce lundi, c’est au tour d’El Chadaille Bitshiabu de signer. Le Paris Saint-Germain a offert un contrat aspirant au colosse arrière (1,95 m) de 15 ans. Ce dernier s’est engagé jusqu’en juin 2023 avec le PSG. Annoncé comme un futur crack au sein de l’équipe de la capitale, le Franco-Congolais devrait passer pro en 2021, lorsqu’il aura ses 16 ans.

La leçon Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche retenue !

Le PSG avait ''oublié'' d’offrir des contrats professionnels à Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, deux pépites formées au club, alors que ces derniers étaient en fin de contrat le 30 juin dernier. Les négociations entamées un peu tardivement n’avaient finalement pas débouché sur un accord, car le défenseur et le milieu offensif avaient déjà de nombreux courtisans à leurs trousses. Ainsi, Tanguy Kouassi a filé librement au Bayern Munich et Adil Aouchiche s’est engagé, sans pression, avec l’ASSE.