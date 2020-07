OGC Nice Mercato : accord avec le FC Séville pour Rony Lopes

Rony Lopes devrait faire son retour en Ligue 1 la saison prochaine. L’OGC Nice aurait trouvé un accord avec le FC Séville pour le prêt du milieu de terrain portugais.

Rony Lopes en route pour l’OGC Nice ?

Rony Lopes fera probablement son retour en Ligue 1, mais du côté de l’OGC Nice cette fois. Selon les informations du média portugais Record, confirmées par le journal espagnol Marca, l’OGC Nice et le FC Séville ont trouvé un accord pour un prêt avec une option d’achat de 20 millions d’euros pour l’ancien Monégasque. Il semble que cet accord n’arrive qu’à la suite d’un premier accord entre le joueur de 24 ans et les recruteurs niçois. En effet, le week-end passé, Nice-Matin avait annoncé un accord entre Rony Lopes et le club de Ligue 1.

Un bon coup pour les Aiglons ?

Rony Lopes n’est jamais parvenu à s’imposer au FC Séville. Il avait pourtant été recruté par le club andalou lors du mercato estival 2019 contre un chèque de 25 millions d’euros. Barré par la concurrence, le milieu offensif portugais a souvent conservé le banc de touche au profil de l’Espagnol Suso. D’ailleurs, lundi dernier, les responsables sévillans ont levé l’option d’achat de 21 millions d’euros du milieu offensif espagnol prêté par le Milan AC. C’est donc un joueur qui reste sur une saison défile que les Aiglons s’apprêtent à accueillir. Enfin, en cas d’arrivée effective de Rony Lopes à l’OGC Nice, il retrouvera Patrick Vieira qui avait déjà été son entraîneur chez les jeunes de Manchester City.