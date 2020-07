Paris FC : Le Royaume du Bahreïn entre au capital du club

Le Paris FC a officialisé l’entrée d’un nouvel investisseur dans son capital. Il s’agit du Royaume du Bahreïn qui a pris 20 % des actions de la formation parisienne.

Paris FC : Le Royaume du Bahreïn s'offre 20 % des parts

Le Paris FC a trouvé un nouveau partenaire stratégique, à savoir le Royaume du Bahreïn. Le fonds souverain a racheté 20% des actions du club de Ligue 2. Le nouvel actionnaire vient ainsi pour soutenir le projet du PFC, son développement, mais aussi ses ambitions. « Le Paris FC est heureux de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau renfort : le Royaume du Bahreïn. L’opération a été réalisée au travers d’une augmentation de capital pour renforcer les capitaux propres du club, permettant au fonds souverain de détenir 20% de l’entreprise », a communiqué l’autre club de la capitale. Cependant, le président Pierre Ferracci demeure l’actionnaire majoritaire avec une participation à hauteur de 77%. « En plus de cet investissement, le fonds bahreïni devient le sponsor principal du club, dans l’objectif notamment d’accroitre l’image, la notoriété du Bahreïn et de promouvoir la découverte de ce pays discret, mais ambitieux », a souligné le Paris FC.

L'autre club de la capitale très ambitieux !

Grâce à cette ouverture du capital, le club francilien se fixe des ambitions sportives élevées. Il vise le retour de l’équipe première masculine en Ligue 1, « dans les trois prochaines années ». Pour l’équipe féminine, l’objectif est de la « hisser le plus haut possible dans le championnat D1 Féminin ». Quant au centre de formation, ce nouveau partenariat permettra « d’étoffer ses moyens et favoriser son développement », après son agrément obtenu en 2018. « Le Paris FC s’inscrit désormais dans une dimension internationale où le club accompagnera son nouvel actionnaire, dans le développement de la formation des entraîneurs et des jeunes joueurs au Bahreïn », a indiqué le club sur ses projets. Par ailleurs, Jean-Marc Nobilo (60 ans) a été nommé Directeur du centre de formation du PFC.