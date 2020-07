PSG : Vers l’absence de Neymar contre l'Olympique Lyonnais

A priori déjà privé de Kylian Mbappé, le PSG devra donc composer sans l'un de ses atouts offensifs majeurs contre l'Atalanta Bergame. De fait, Rolland Courbis prône pour que Neymar soit mis sur la touche face à Lyon en finale de Coupe de la Ligue.

Rolland Courbis ne prendrait pas de risque pour Neymar

À la place de Thomas Tuchel, Rolland Courbis n'hésiterait pas. Il dispensera le Brésilien de la finale de Coupe de la Ligue afin de le préserver et d'être sûr de le voir au coup d'envoi le 12 août contre l'Atalanta Bergame. "Après Kylian Mbappé contre Saint-Etienne, sait-on jamais, pour les superstitieux, est-ce qu’il ne va pas y avoir Neymar contre Lyon ? [...] Ce match contre Lyon, le PSG doit le regarder différemment avec la blessure de Mbappé. Neymar, je ne le fais même pas se déguiser en footballeur. Je lui donne une casquette de supporter et je lui dis de venir nous encourager", avoue l'ancien entraîneur du Stade Malherbe Caen.

Un PSG déjà amoindri pour l'Atalanta

En plus de l'absence de son numéro 7, le Paris Saint-Germain devra se passer d'Angel Di Maria, suspendu pour le quart de finale. Des quatre membres du quatuor infernal, il n'y en aura que 2 contre les Italiens et le consultant redoute que cela tourne complètement au vinaigre. "Avec en plus, Di Maria suspendu et Icardi en méforme, les '4 Fantastiques' vont devenir les '4 Fantômes'. C’est pour ça qu’il faut maintenant préserver au moins Neymar", a déclaré sur RMC celui qui a donné le surnom de "Zizou", popularisé après coup, à son ancien joueur Zinédine Zidane.