La Ligue des Champions débarque aussi sur Mediapro

Dans un communiqué, Mediapro a annoncé que sa chaîne Téléfoot diffusera des affiches de Ligue des Champions et de Ligue Europa, pour la saison 2020/2021.

La Ligue des Champions et la Ligue Europa, aussi sur Mediapro !

Voilà une nouvelle qui pourrait changer la donne quant à l'inclination des amateurs de football à s'offrir ou non l'abonnement à Mediapro. Alors qu'un prix de 25 € pour la Ligue 1 et la Ligue 2 était à l'étude, le tarif sera finalement de 25,90 € par mois avec engagement (ou 29,90 € sans). Mais le contenu est beaucoup plus alléchant. En plus des championnats professionnels français, le groupe de Jaume Roures a obtenu la co-diffusion de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa grâce à un partenariat avec SFR. Les affiches principales (une par soir) seront diffusées sur Téléfoot, le reste sur les canaux du groupe.

La chaîne Téléfoot distribuée via SFR

Mediapro et le groupe Altice/SFR, détenu par Patrick Drahi, ont donc conclu un partenariat qui permet à Mediapro d'enrichir son offre. Et alors que la nouvelle chaîne du football français cherchait des accords de distribution, elle a enfin trouvé le premier, à près de trois semaines de ses premières retransmissions. Téléfoot sera distribuée par SFR. "Téléfoot se positionne comme LA nouvelle destination des fans de football en permettant d'avoir accès au meilleur du foot sur une seule et même chaîne", se sont réjouis Jaume Roures (associé-fondateur) et Julien Bergeaud (directeur général de Mediapro Sport France).