Liverpool Mercato : Adam Lallana rebondit à Brighton (officiel)

Adam Lallana avait accepté de prolonger son contrat avec Liverpool jusqu'en fin de saison. Celle-ci étant désormais close, le joueur de 32 ans a signé à Brighton.

Adam Lallana (ex-Liverpool) vise haut avec son nouveau club

Six ans, 173 matchs et 22 buts après son arrivée sur les bords de la Mersey, Adam Lallana quitte Liverpool. Avec une Premier League, une Champions League, une Coupe du monde des clubs, et une Supercoupe d'Europe, le milieu de terrain a bien garni son palmarès ces deux dernières saisons. Désormais, Adam Lallana appartient à Brighton & Hove Albion pour les trois prochaines saisons. "Je pense qu'on est à un stade où on peut vraimenr avancer en Premier League. J'ai acquéri beaucoup d'expérience en jouant en Premier League et au haut niveau, je sais ce qu'il faut et comment nous pouvons nous améliorer", a déclaré la nouvelle recrue. Graham Potter, l'entraîneur des Seagulls, dit également le plus grand bien de Lallana. "Il n'y a aucun doute sur la qualité d'Adam, et si vous regardez son CV, il est clair qu'il n'a plus rien à prouver. [...] Avoir à la fois son expérience et sa qualité sur le terrain sera un excellent apport pour nous, et je sais qu'il sera un excellent modèle pour nos jeunes. J'ai vraiment hâte de travailler avec lui lorsque nous reviendrons pour l'entraînement de pré-saison dans quelques semaines", s'est enthousiasmé Potter.

Un temps de jeu proche du néant

Ces derniers temps, Adam Lallana n'avait plus les faveurs de Jürgen Klopp. Depuis 3 ans, il n'a inscrit qu'un but en Premier League, et il fut d'une importance capitale puisque qu'il s'agit du but de l'égalisation à Manchester United en début de saison. L'international anglais (34 sélections, 3 buts) n'a eu droit qu'à 869 minutes de jeu cette saison en tout et pour tout, dont seulement 373 minutes en championnat.