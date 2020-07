LFP : Nathalie Boy de la Tour ne se représentera pas

À la tête de la Ligue de Football Professionnel (LFP) depuis le 11 novembre 2016, Nathalie Boy de la Tour quittera la présidence à la fin de son mandat.

LFP : Nathalie Boy de la Tour s'en ira à l'automne

"C'est un choix mûrement réfléchi. J'avais pris la décision de ne pas me représenter en début d'année et s'il n'y avait pas eu la Covid-19, je l'aurais communiquée plus tôt", a annoncé Nathalie Boy de la Tour, actuelle présidente de la LFP, dans un entretien à L'Equipe. Son nom ne figurera donc pas parmi les candidats à l'élection qui, malgré les événements, devrait être programmée en automne prochain. "Ce ne sont pas quelques clubs qui vont dicter le calendrier, précise-t-elle. J'ai été élue le 11 novembre 2016, nos statuts prévoient que les prochaines élections aient lieu quatre ans après, donc à l'automne", a-t-elle déclaré.

Un changement notable sous Boy de la Tour

Après quatre ans de domination du PSG, c'est à l'AS Monaco et son capitaine Radamel Falcao que la présidente de la LFP avait remis son premier "Hexagoal" à l'issue de la saison 2016/2017. Elle retient aussi "le changement de dimensions de la Ligue 1" qu'on peut expliquer par les transferts de Neymar et Kylian Mbappé, entre autres. La voilà qu'elle s'apprête maintenant à vivre ses derniers jours à la tête de la Ligue de Football professionnel. "Quatre ans, c'est un bon cycle", a-t-elle jugé.