PSG Mercato : Draxler dans la balance pour Cunha ?

Le jeune attaquant brésilien Matheus Cunha, que le PSG cherche à recruter, pourrait faire l'objet d'un chassé-croisé avec Julian Draxler, proche de la sortie.

Cunha du Hertha au PSG, Draxler du PSG au Hertha ?

Nouvel attaquant du Hertha Berlin depuis le 31 janvier, Matheus Cunha pourrait déjà changer de capitale. De Berlin, il pourrait passer à Paris puisque le PSG est intéressé par le profil du joueur. Selon les informations proches du club, Leonardo a déjà un plan qui finalement, permettrait de satisfaire les deux clubs. Julian Draxler, dont le temps de jeu se rétrécit de plus en plus, est l'une des priorités du Hertha, et pourrait être inclus dans un échange avec le Brésilien. Le club berlinois pourrait alors proposer un meilleur salaire à l'international allemand, ce qui pourrait débloquer la situation.

Plus de place pour Julian Draxler au Paris Saint-Germain ?

Cette saison, le champion du monde 2014 n'a pris part qu'à 11 matchs de Ligue 1 du PSG. Le temps pour lui de délivrer 5 passes décisives, sans pour autant trouver le chemin des filets. Toutes compétitions confondues, son temps de jeu dépasse à peine les 1 000 minutes, ce qui aurait donc pu l'inciter à quitter le Paris Saint-Germain. Après 137 matchs et 20 buts, le temps est sans doute venu pour Draxler de dire adieu au PSG puisque lui et le club ne semblent pas enclins à une prolongation, et, son contrat arrivant à échéance en 2021, les dirigeants parisiens voudront assurément en tirer quelques bénéfices.