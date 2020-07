OM Mercato : Pablo Longoria un menteur et un lâche ??

Pablo Longoria a été nommé directeur du football à l’OM. Sa nomination est pour certains un joli coup des dirigeants marseillais en raison de son expérience. Pour d'autres, cette nomination ne fera pas avancer le projet marseillais. C’est notamment ce que dit Vicente Rodríguez (ancien milieu de terrain, coordinateur sportif au FC Valence), qui a eu des mots très durs pour évoquer le passage du nouveau directeur du football de l’Olympique de Marseille au FC Valence.

Pablo Longoria, une belle prise pour l’OM ?

Jeune, mais déjà très expérimenté, Pablo Longoria ne laisse pas indifférent. Plusieurs observateurs saluent sa nomination présentée comme un coup magistral des dirigeants marseillais. En effet, l’Espagnol de 33 a un CV impressionnant pour son âge relativement jeune. À seulement 24 ans, il était déjà secrétaire technique du Recreativo Huelva. C’est là qu’il est entré en contact pour la toute première fois avec André Villas-Boas pour lui proposer un poste. Ensuite, après des passages à l’Atalanta Bergame et à l’US Sassuolo, Pablo Longoria a débarqué à la Juventus Turin en qualité de responsable du recrutement. Autant de clubs où son travail a été bien apprécié. Il était notamment parvenu à signer Florent Sinama-Pongolle pour le Recreativo Huelva et Rodrigo Bentancur pour la Juventus Turin.

Pablo Longoria, « un menteur et un lâche »

Mais c’est au FC Valence, où il avait débarqué en tant que responsable du recrutement en 2018, que le travail semble avoir marché le moins bien pour le tout nouveau directeur du football de l’OM. Il n’est resté qu’un an dans le club Che. Dans une interview accordée à la Cadena Ser, Vicente Rodríguez, secrétaire technique du club espagnol, ne s’est pas montré tendre envers Pablo Longoria. « Il m’a arnaqué et il n’a rien démontré à Valence, car ce sont Mateu et Marcelino qui décidaient des transferts », a-t-il pesté. Vicente Rodríguez a même raconté une anecdote qui démontre la nature profonde de Pablo Longoria. « Un jour je l’ai attrapé. Ce gars n’en fait qu’à sa tête et je lui ai dit que je ne travaillerai plus jamais avec lui. Il ne s’est pas risqué à en parler à Mateu et cela prouve le genre de personne qu’il est : un menteur et un lâche », a raconté l’ex-gloire du FC Valence.