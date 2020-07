Tottenham Mercato : Jan Vertonghen et Michel Vorm s'en vont

Respectivement au club depuis 2012 et 2014, Jan Vertonghen et Michel Vorm quittent Tottenham. Le premier, notamment, était très apprécié des supporters.

Jan Vertonghen quitte Tottenham, pour aller où ?

Huit ans après son arrivée à Londres, le défenseur belge quitte Tottenham. Il a disputé près de 320 matchs avec les Spurs, et marqué 14 buts dont certains se sont avérés décisifs. Notamment celui contre le Borussia Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions, l'année dernière. "Parfois, durant ta carrière, tu rencontres des gens fabuleux. Jan en fait partie. C’est l’un de nos leaders. L’homme et le joueur qu’il est vont nous manquer. Nous avons partagé huit années ensemble, nous avons grandi avec le club. Il a toujours souhaité rester ici et aider le club à s’améliorer au point de pouvoir rivaliser chaque saison avec les plus grands d’Angleterre et en Europe", a déclaré le capitaine Hugo Lloris a son sujet. Pour le moment, le Belge n'a pas encore dévoilé ses futurs projets.

Michel Vorm, la doublure de Lloris, part également

Durant ses six années avec les Spurs, le gardien néerlandais (15 sélections) s'est contenté de quelques matchs (48 au total), et a accepté son rôle de doublure d'Hugo Lloris. "Michel est une personne positive, toujours de bonne humeur, qui essaie toujours de donner le meilleur de lui-même pour l'équipe et d'aider les personnes autour de lui. Il a été important dans le développement des jeunes joueurs. Sa voix était également très importante dans le vestiaire", a confié celui qui a été son supérieur hiérarchique pendant ces six années. Le gardien de 36 ans avait même vu Paulo Gazzaniga lui passer devant ces deux dernières saisons.