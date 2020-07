Finale PSG - OL : Les premières idées de Garcia déjà connues ?

À trois jours de la finale de Coupe de la Ligue entre le PSG et l'OL, les premières idées de Rudi Garcia concernant sa composition de départ auraient fuité.

Maxwel Cornet plutôt que Melvin Bard sur le flanc gauche de l'OL ?

La première information semble ne pas être une surprise au regard de l'expérience des deux joueurs concernés. L'expérience, la valeur maîtresse selon Rudi Garcia. Il est vrai que l'Ivoirien compte plus de 200 matchs en professionnel et Melvin Bard, un seul. Mais au vu des prestations des deux joueurs, privilégier Maxwel Cornet paraît être un choix risqué. Défensivement, il offre de faibles garanties, comme le match à Antwerp l'a démontré, ce qui pourrait être inquiétant face à la qualité d'Angel Di Maria. Offensivement, ses mauvais choix prennent régulièrement le dessus sur les bons. Pourtant, en préparation, Melvin Bard s'est indiscutablement montré comme le meilleur latéral gauche de cette équipe avec en point d'orgue, un magnifique but contre La Gantoise.

Fernando Marçal en défense centrale ?

Dans une défense centrale à trois, le Brésilien Fernando Marçal pourrait prendre le dessus sur le Danois Joachim Andersen. L'Equipe informe que le choix aurait été fait de par la vitesse des joueurs, Marçal étant plus rapide qu'Andersen. Pour sa défense, Rudi Garcia a connu plusieurs réussites dans ce système avant le confinement, notamment la victoire contre la Juventus. Mais celui-ci a aussi montré ses limites, lors du match contre Lille par exemple où le maestro Bruno Guimarães avait été cadenassé et les latéraux incapables d'apporter le danger.