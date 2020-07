ASSE Mercato : Maktar Gueye transféré au KV Ostende (off)

L’ ASSE s’est séparée définitivement de Makhtar Gueye. Il a été transféré au KV Ostende, deux ans après son arrivée dans le Forez.

L'ASSE a vendu Makhtar Gueye, en Belgique

Prêté par l’ASSE à l’AS Nancy-Lorraine la saison dernière, Makhtar Gueye ne rejouera plus avec les Verts. Il a fait l’objet d’un transfert au KV Ostende, en Jupiler Pro League, la division 1 en Belgique. L’attaquant sénégalais a signé son nouveau contrat de quatre saisons. « Ce mardi, l'AS Saint-Étienne et le KV Ostende ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Makhtar Gueye. Ses qualités ont convaincu Ostende de l'enrôler. L'attaquant s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club belge », a communiqué le club ligérien, sur son site internet.

Makhtar Gueye quitte l'AS Saint-Étienne, après deux saisons

Makhtar Gueye avait rejoint l’ASSE l’été 2018, en provenance de l’US Gorée (Sénégal). Après un premier contrat pro de trois ans, il avait prolongé son bail jusqu’en juin 2023, avant son départ à Nancy. L’avant-centre n'a disputé que 5 matchs sous le maillot des Verts. Il a marqué son unique but lors de sa première apparition, le 19 août 2019, en Ligue 1. Il avait égalisé pour l’AS Saint-Étienne contre le RC Strasbourg (1-1). Avec l’ASNL, le joueur de 22 ans a fait 23 apparitions en Ligue 2 et a inscrit 7 buts la saison dernière.