PSG : LdC, Mauro Icardi briefe ses coéquipiers sur l’Atalanta

Le PSG sera opposé à l’Atalanta Bergame, le 12 août, en quart de finale de la Ligue des Champions. En prélude de ce rendez-vous, Mauro Icardi a éclairé ses coéquipiers sur le club italien.

PSG : Consignes de Mauro Icardi contre l'Atalanta

Mauro Icardi a été recruté par le PSG cet été, à l’issue de son prêt d’une saison au club. Il est en provenance de l’Inter Milan, club où il évoluait depuis 2013. Bien avant de signer chez les Nerazzurri, l’Argentin avait joué avec la Sampdoria Gênes (2012-2013), son club formateur. C’est dire s’il connait bien le championnat transalpin et l’Atalanta Bergame, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Dès lors, Mauro Icardi s’est permis de renseigner ses partenaires sur les potentialités du club lombard. « C’est une équipe qui vous fait courir d’un bout à l’autre du terrain, qui est très physique, très puissante », a-t-il prévenu, dans France Football. « Leurs joueurs savent mettre en difficulté l’équipe adverse en l’agressant lorsqu’elle a le ballon », a ajouté l’avant-centre du PSG. Selon le témoignage de ce dernier, avec l’Inter Milan, « ils ont souvent eu du mal » face à l’Atalanta Bergame, car « c’est une équipe qui vous asphyxie... ». Les consignes de Mauro Icardi aux Parisiens sont donc claires, ils doivent être à plus de 100 % de leur condition physique, déterminer et concentrer jusqu’au coup de sifflet final, car ils sont partis pour « un match très intense », contre des Bergamasques « habitués à courir sans s’arrêter durant 90 minutes, à multiplier les allers-retours d’une surface à l’autre ».

Di Maria suspendu, Kylian Mbappé incertain

Le PSG ne pourra pas compter sur Angel Di Maria lors du match décisif contre La Dea en Ligue dse Champions car il est suspendu. Blessé (entorse à la cheville droite) vendredi dernier, Kylian Mbappé est, lui, très incertain pour le match prévu le 12 août. Le meilleur buteur du PSG ne retrouvera pas le terrain avant trois semaines, selon le communiqué médical du club de la capitale.