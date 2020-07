RC Lens Mercato : Gaël Kakuta, les détails financiers connus

Après plusieurs semaines de négociations, le RC Lens est parvenu a obtenir la signature de Gaël Kakuta en provenance d’Amiens SC. Ce mardi, France Football a dévoilé les détails financiers de l’opération.

Gaël Kakuta au RC Lens contre 5,5M€

Les discussions pour la signature de Gaël Kakuta au RC Lens ont été longues et difficiles. Mais à force de persévérance, les recruteurs lensois sont parvenus à convaincre les dirigeants d’Amiens SC de leur céder le joueur franco-congolais de 29 ans. Selon l’hebdomadaire sportif, au bout de « plusieurs semaines de tractations serrées, le milieu de terrain offensif d’Amiens de 29 ans Gaël Kakuta a été prêté avec option d’achat obligatoire en fin de saison au RC Lens, son club formateur de 1999 à 2007 ». Le média indique que le RC Lens devra payer « 5,5 M€ et un paiement négocié en trois fois ». Dans le détail, « le premier versement s’élèvera ainsi à 1,7 M€, le second à 3 M€ et le dernier à 800.000€ ».

L’Amiénois, un bon coup pour les Lensois ?

Revenu en Ligue 1 après plusieurs saisons d’attente, le RC Lens ambitionne au moins de se maintenir. Un objectif qui passe par un mercato estival mouvementé. Ainsi, après avoir déjà signé plusieurs joueurs, à savoir Corentin Jean (option d'achat levée après une saison en prêt de Toulouse FC), Wuilker Farinez (gardien de but), Jonathan Clauss, Facundo Medina, Loïc Badé et Ignatius Ganago, les Sang et Or ont obtenu le prêt de Gaël Kakuta, auteur de 2 buts et de 5 passes décisives en 24 matches de Ligue 1 cette saison. Des stats vraiment convaincantes ?