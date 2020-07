RC Lens Mercato : Le RCL attend de nouvelles signatures

Le RC Lens a certes recruté six nouveaux joueurs, en plus de Corentin Jean, mais son mercato n'est pas bouclé pour autant. Plusieurs autres joueurs vont encore enrichir le groupe lensois chargé de maintenir le club en Ligue 1.

RC Lens : Corentin Jean annonce de nouveaux joueurs

Le RC Lens va encore se renforcer pour son retour en Ligue 1. Le club se donne ainsi les moyens d'éviter l'effet ascenseur, comme ce fut le cas lors sa dernière saison dans l’élite (2014-2015). Pour ce faire, le Racing Club a renforcé tous les compartiments de jeu de l’équipe de Franck Haise. Toutefois, le mercato du club n’est pas encore clôturé. L’entraineur a exprimé le besoin d’un milieu de terrain d'un profil qui cadre le mieux avec son système de jeu. Corentin Jean a confirmé l’arrivée prochaine de nouveaux renforts, avant le début du championnat le 23 août. « D’autres joueurs vont certainement arriver encore. On sera prêt », a-t-il répondu à La Voix des Sports.

Les Sang et Or déjà « bien armés pour la Ligue 1 » ?

À noter que le RC Lens a recruté le jeune gardien de but Wuilker Farinez, l’expérimenté Gaël Kakuta (milieu offensif), Jonathan Clauss (arrière latéral droit ou milieu de terrain), Facundo Medina (arrière latéral gauche), Loïc Badé (défenseur central) et Ignatius Ganago (attaquant), en plus de Corentin Jean, dont l’option d’achat a été levée après sa saison consécutive à son prêt par le Toulouse FC. Le polyvalent ailier a estimé ensuite que l’équipe actuelle des Sang et Or « est bien armée pour la Ligue 1 ». Le fait que de nouveaux joueurs intègrent le groupe de Franck Haise « est une très bonne chose pour l’effectif ». L’ancien Toulousain a indiqué par ailleurs « qu’il y a encore des automatismes à peaufiner, mais ils ont presque un mois pour cela ».