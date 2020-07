OL : Renforcement, Vincent Ponsot nommé directeur du football

L’ OL a un nouveau directeur du football, en la personne de Vincent Ponsot. Sa nomination a été rendue officielle ce mardi, tout comme celle de deux nouveaux cadres, Sam Primaut et Florent Deligia.

L'OL renforce le management de son groupe

Dans un communiqué officiel, l’OL apprend la nomination de Vincent Ponsot en tant que directeur du football sur l’activité core-business constituée des équipes professionnelles masculines, féminines, françaises et américaines, des académies filles et garçons, ainsi que des académies internationales. Le nouveau directeur sera le bras droit du président Jean-Michel Aulas, avec qui il travaillera « en lien direct », tout comme avec le directeur général Thierry Sauvage. Par ailleurs, Sam Primaut a rejoint OL Groupe à la Direction Marketing pour conduire la stratégie de la marque OL en France et à l’international. Florent Deligia débarque aussi à l’Olympique Lyonnais, en tant que Directeur de la Communication Corporate. Sa mission consistera à définir et piloter la stratégie de communication d’OL Groupe, d’établir la raison d’être et de mettre en avant les missions et les valeurs.

Quel poste occupait précédemment Vincent Ponsot ?

Notons que Vincent Ponsot était déjà dans l’organigramme du club rhodanien, contrairement à Sam Primaut et Florent Deligia. Il était précédemment Directeur Général adjoint, en charge des Ressources Humaines, Juridique et Administration sportive. En plus de la direction du football, la communication sportive est désormais placée sous la responsabilité de Ponsot. Pour rappel, les autres composantes d'OL Groupe sont : Asvel, future Arena, All In Tennis Academy, OL Vallée et la franchise US OL Reign.