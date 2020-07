PSG Transfert : Real Madrid, le choix de Sergio Reguilon

L’avenir de Sergio Reguilon fait l’actualité en Espagne où le nom du PSG vient d’être cité parmi ses prétendants. Le Paris Saint-Germain souhaiterait le recruter pour renforcer la concurrence au poste de latéral gauche.

Sergio Reguilón au PSG ?

L'avenir de Sergio Reguillon peut-il se jouer au PSG comme le sous-entend le média espagnol AS ? Pas si sûr. Le latéral espagnol de 23 ans a été formé par le Real Madrid qui, pour lui permettre de gagner du temps de jeu, l’a prêté au FC Séville. Au sein du club andalou, Sergio Reguillon a trouvé sa place puisqu’il a joué 34 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts inscrits. Ces statistiques intéressantes lui ouvrent la porte d’un retour au Real Madrid, mais les choses ne sont pas aussi simples qu’elles le paraissent.

Ferland Mendy et Marcelo ferment la porte

Ferland Mendy, recruté au Havre par les merengues, s’est montré beaucoup plus redoutable que prévu pour sa première saison. Avec 31 matchs joués et 1 but inscrit, le joueur français de 25 ans a gagné une place qu’il sera difficile de lui ravir. Il faut aussi compter avec la présence de Marcelo au Real Madrid pour réaliser que l’avenir de Sergio Reguillon est toujours aussi peu assuré chez le champion d’Espagne. Zinédine Zidane ne s’est certes pas encore prononcé sur le dossier, mais tout laisse penser à un difficile retour du joueur au Real. Rester à Séville semble la solution la plus réaliste pour lui.

Que ferait le Paris SG de Layvin Kurzawa et Juan Bernat ?

As annonce un intérêt du PSG pour Sergio Reguilon. Le club de la capitale a pourtant prolongé le contrat de Layvin Kurzawa en plus de compter sur Juan Bernat. Même si ses régulières participations à la Ligue des Champions, aux matchs de Coupe de France et Coupe de la Ligue obligent le club de la capitale à une profondeur de son banc de touche, difficile de l’imaginer aux trousses de Sergio. Au niveau du rendement, il n’est pas établi que Sergio Reguillon est meilleur que ces deux joueurs parisiens, d’où le gros doute sur cette piste. Le latéral espagnol devrait plutôt rester au FC Séville, qui va d’ailleurs travailler à un accord avec les dirigeants du Real Madrid, selon une source en Espagne.