ASSE : Communiqué sur la situation de Stéphane Ruffier

L’ ASSE confirme le retour de Stéphane Ruffier à l'entrainement, dès ce mercredi 29 juillet. La suspension du gardien de but a finalement été de courte durée. Mieux, elle expire ce mardi.

ASSE : Ruffier retrouve l'entrainement, dès ce mercredi

L’ASSE et Stéphane Ruffier ont fini par mettre balle à terre. La mise à pied du gardien de but n’a duré que six jours. Il revient à l’entrainement, ce mercredi, au sein de l’équipe de Claude Puel. L'AS Saint-Étienne a rappelé dans son communiqué « qu’après avoir reçu Stéphane Ruffier dans le cadre d'un entretien qui s'est tenu le 22 juillet dernier, le club lui a signifié, par lettre recommandée, expédiée hier après-midi, la notification de sa sanction ». Le portier de 33 ans avait « été ensuite sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de six jours, consécutive à un acte d'insubordination », au terme de la procédure conforme aux dispositions de la Charte du Football Professionnel.

Stéphane Ruffier en difficulté depuis février

Stéphane Ruffier est portier N°1 de l’ASSE depuis l’exercice 2011-2012. La saison dernière, il a été écarté par Claude Puel au profit de sa doublure Jessy Moulin, à partir de février 2020. Avant le début de la nouvelle saison (2020-2021), l’entraineur des Verts avait signifié au natif de Bayonne qu’il ne serait pas le gardien de but titulaire et que Jessy Moulin démarrerait la Ligue 1. Il n'a donc pas disputé les quatre matchs amicaux de préparation des Verts et évidemment la finale de la coupe de France, contre le PSG.