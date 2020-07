OM : Vélodrome, la mairie fait une offre à Frank McCourt

A nouvelle majorité municipale, nouvelle idée. Le clan de la nouvelle maire de Marseille, Michèle Rubirola, propose à l’OM de racheter le Vélodrome. La réponse de Frank McCourt serait déjà tombée.

Le rachat du Vélodrome proposé à l’OM

Contrairement à l’ancienne majorité municipale, la nouvelle majorité n’est pas opposée à un rachat de l’Orange Vélodrome par l’OM. Ce thème avait été l’un des fonds de campagne de Benoit Payan. Une idée que le premier adjoint de Michèle Rubirola n’a pas du tout oubliée. « Si l'OM est vendeur, vendons-lui le stade », a en effet suggéré Benoit Payan lundi au cours d’une délibération sur la prolongation de la convention triennale liant la ville à l'OM avant d’expliquer que « tous les grands clubs européens ont besoin de leur outil de travail pour se développer » et que, au lieu de « dépenser des millions d'euros par an pour le contribuable marseillais », la ville aurait « intérêt à vendre le stade à l'Olympique de Marseille ». Une bonne nouvelle pour Frank McCourt qui n’aurait plus à payer le loyer annuel de 5,125 millions d’euros ?

Quelle réponse de Frank McCourt ?

Selon La Provence, le propriétaire de l’OM ne serait pas attiré par le rachat de l'Orange Vélodrome. L’homme d’affaires américain serait plutôt préoccupé par le projet de rachat de l’OM annoncé par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Le rachat de l’Orange Vélodrome peut encore attendre…