SM Caen : Pickeu dans le projet américain de reprise en main

Le nom d’Olivier Pickeu est associé au projet de reprise en main du SM Caen par des investisseurs américains. L’ancien manager général d’Angers SCO pourrait rebondir rapidement au sein du club de Ligue 2.

SM Caen : Pickeu aux côtés de Pierre-Antoine Capton ?

Limogé officiellement d’Angers SCO en avril 2020, Olivier Pickeu est en passe de trouver un nouveau challenge. Selon Ouest-France, le consortium d’actionnaires, dont le fonds d’investissement américain Oaktree, a quasiment bouclé le plan de reprise en main du SM Caen. Il reste cependant « une série de validations techniques et juridiques », avant que la vente ne soit homologuée, probablement en août, à en croire le journal régional. Entre-temps, Pierre-Antoine Capton, le porteur du projet, s’active pour constituer la direction du Stade Malherbe. Et le nom de l’ancien manager général du SCO revient avec insistance. La source croit savoir que ce dernier « va accompagner » celui qui est pressenti au poste de président du nouveau conseil de surveillance du SM Caen. D’après le quotidien, Pierre-Antoine Capton « a convaincu Olivier Pickeu de s’engager dans le coeur du projet ». Le choix du dirigeant de 50 ans n’est pas le fait du hasard. Outre sa compétence et son expérience acquise au Angers SCO (2006-2020), il est un ancien joueur du club normand. C’est au sein de la formation caennaise qu’il a fait ses débuts dans le football professionnel, en 1989.

L'ex-manager d'Angers SCO annoncé dans plusieurs clubs

Olivier Pickeu est annoncé dans plusieurs clubs, notamment l’AS Monaco, l’OM ou encore Bordeaux, mais il est toujours libre de tout engagement. Pour rappel, l’ancien dirigeant reproche à son ex-employeur Saïd Chabane de l’avoir licencié abusivement. Quant au président du SCO, il avait accusé Pickeu de « fautes graves caractérisées et répétées, de nature à porter atteinte aux intérêts du club ».