LOSC Mercato : Furieux, l’ex-agent de Victor Osimhen balance

Ecarté lors des négociations pour le transfert de Victor Osimhen du LOSC au SSC Naples, son ancien agent a fait de terribles révélations sur le dossier. Et Jean-Gérard Benoit Czajka ne compte pas s’arrêter là.

Czajka sort ses vérités sur le transfert de Victor Osimhen

Jean-Gérard Benoit Czajka est frustré d’avoir été écarté des discussions pour le transfert de Victor Osimhen au SSC Naples. Des négociations qu’il avait pourtant finalisées avant d’apprendre son éviction le 14 juillet. L’attaquant de 21 ans du LOSC avait expliqué que le transfert au SSC Naples avait pris du retard à cause de la gourmandise de son ancien agent concernant des bonus personnels. Faux, répond l’ex-représentant du Nigérian ce mardi dans France Football. « Les raisons de mon éviction ? Ce sont des bêtises qu'on a mis dans la tête du joueur. On a des écrits de Naples, il y a une commission garantie que nous avons reçu par mail de M. Giuntoli de 5 M€ pour le travail effectué, ce qui constitue environ 8% du total du contrat brut négocié. On est loin des bonus personnels négociés comme l'a déclaré Victor dans la presse », a-t-il expliqué. Pour l’ancien porte-parole, il s’agit donc d’accusations infondées alors qu’il a « toujours travaillé honnêtement avec Victor, chose que ne peut pas dire bon nombre d'agents… »

La justice bientôt saisie

Jean-Gérard Benoit Czajka, qui représentait Victor Osimhen depuis 2015, n’est pas du genre à se laisser faire quand il se croit floué. Il est déterminé à se faire dédommager. Pour cela, il prévient que « s'il faut aller devant les tribunaux pour garder la face… », il est prêt, et ses « avocats ont tous les documents sur le travail effectué » prouvant que c’est lui qui a arrangé le transfert de Victor Osimhen du LOSC au SSC Naples. Il est donc sûr d’obtenir réparation pour son éviction abusive. Et qu’on ne vienne surtout pas lui « proposer un arrangement », car il ne l’acceptera pas.