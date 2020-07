Angers SCO : Préparation, Moulin mécontent de ses joueurs

Angers SCO s’est incliné devant le Havre AC (3-1) à Avranches, mardi. Stéphane Moulin n’est pas du tout satisfait de la prestation de son équipe contre le club de Ligue 2.

Angers SCO : Moulin, « c’est insuffisant dans tous les domaines »

Angers SCO a rendu une copie pâle contre le Havre AC en match de préparation estivale. Après une première période où les deux équipes se sont neutralisées (1-1), les protégés de Stéphane Moulin ont été dominés en deuxième période. Ils ont encaissé deux buts sans aucune réaction. Les Angevins sont carrément passés à côté de leur match. De quoi soulever la colère de l’entraineur de 53 ans. « Je ne suis pas du tout satisfait de ce que j’ai vu. C’est insuffisant dans tous les domaines », a-t-il déploré, dans des propos relayés par Ouest France. Le coach d’Angers SCO avait certes des absents dans son équipe, mais cela ne saurait justifier « le niveau de jeu extrêmement faible, qui ne correspond pas à la Ligue 1 » qu’elle a montrée. « On est trop loin de ce qu’on est capable de faire. On n’était pas bien du tout, ce n’est pas normal », a-t-il insisté.

Une victoire, un nul et une défaite pour le SCO

Après avoir battu le SO Cholet (1-0) et fait match nul avec les Girondins de Bordeaux (1-1), Stéphane Moulin espérait voir un meilleur visage de son équipe contre le Havre AC. Mais il a été déçu par Ludovic Butelle et ses coéquipiers. « Notre objectif n’est pas d’être prêts tout de suite. Malgré tout, les prestations collective et individuelle ont été insuffisantes. Physiquement on accuse le coup… », a noté l’entraineur du SCO. Lors de son 4e match amical, Angers SCO affrontera le Stade Rennais à Vannes, samedi prochain.