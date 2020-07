PSG : L'Atalanta galère mais gagne à 15 jours du quart de finale

À quinze jours du quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG, l'Atalanta Bergame est allée s'imposer à Parme et se place troisième.

Futur adversaire du PSG, l'Atalanta renverse Parme

L'Atalanta Bergame a montré hier soir sa force de caractère pour battre Parme, équipe du ventre mou de Serie A. Fort logiquement menée à la mi-temps par une équipe de Parme dominatrice avec un but de Kulusevski (43'), la Dea a inversé le cours du match en seconde période. À vingt minutes de la fin, le sniper ukrainien Ruslan Malinovskyi a de nouveau mis en lumière sa qualité de frappes lointaines en égalisant sur un coup-franc direct. Puis, quinze minutes plus tard, le capitaine Alejandro Gomez a donné l'avantage à l'Atalanta au terme d'un numéro en solitaire. Les Bergamasques renversent ainsi les Parmesans et conservent la troisième place, l'Inter ayant de son côté battu Naples, 2-0.

L'Atalanta Bergame en forme olympique

Avec ce nouveau succès, l'équipe de Gian Piero Gasperini poursuit sa série d'inviciblité avec ce dix-neuvième match sans défaite en Serie A (15 victoires et 4 matchs nuls). Avec 98 buts inscrits en 37 rencontres, la Dea est la première équipe de Serie A à atteindre ce chiffre depuis la Juventus Turin en 1952, précise le compte Twitter "Stats du foot". L'Atalanta a également inscrit plus de 20 % de ses buts (20 sur 98) depuis l'extérieur de la surface, plus que toute autre équipe européenne !