PSG : Le commentaire de Kimpembe sur la blessure de Mbappé

Le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, a commenté la blessure qui privera Kylian Mbappé de finale de Coupe de la Ligue face à l'OL. Cette blessure, survenue lors du match de Coupe de France du Paris Saint-Germain face à l'ASSE - et un tacle non maitrisé de Loïc Perrin, contrarie les plans du club de la capitale.

PSG : Kimpembe "peiné et gêné" pour Mbappé

Le verdict du Paris Saint-Germain est tombé, l'entorse de Kylian Mbappé va le contraindre à manquer trois semaines de compétition. S'il est certain que le numéro 7 du PSG manquera la finale de Coupe de la Ligue contre Lyon, le match contre l'Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des Champions devrait également se jouer sans lui. Pour RMC Sport, son coéquipier Presnel Kimpembe a réagi à cette mauvaise nouvelle. "On est tous très peinés et très gênés pour lui [...] Le football reste un sport de contact. Les blessures sont des choses qui arrivent, on a l'habitude. On lui souhaite de revenir très vite dans le groupe, parce qu'on aura aussi besoin de lui", a confié le défenseur parisien.

L'attaquant déjà de retour au travail

Quelques jours seulement après avoir subi cette grosse entorse, Kylian Mbappé se met sur la voie du retour. Lundi soir, il publiait sur ses réseaux sociaux une image de sa séance de récupération aquatique. Et le grand sourire qu'il affichait contrastait avec ses larmes de la soirée du vendredi passé. De quoi espérer un retour prématuré ? Cela dépendra de ses capacités de récupération, mais le PSG encourra un énorme risque s'il précipitait le retour de son buteur de 21 ans.