Atalanta - PSG : Mauvaise nouvelle pour l’adversaire du Paris SG

Le PSG peut souffler pour son match de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Le club italien vient de recevoir une mauvaise nouvelle qui va équilibrer les pertes avec le Paris SG.

Le Paris SG soulagé par une perte à l’Atalanta Bergame

Le vendredi 24 juillet dernier, le PSG affrontait l’ASSE dans le cadre de la finale de Coupe de France. Si le club de la capitale a arraché le trophée, il avait aussi enregistré une grosse perte. Kylian Mbappé, fracassé à la cheville par Loïc Perrin, avait dû abandonner ses coéquipiers sur la pelouse du fait de la blessure survenue lors du tacle du Stéphanois. Le malheureux capitaine de l’ASSE, qui espérait terminer sa fidèle carrière chez les Verts avec le trophée, s’était fait expulser. Depuis, des examens ont confirmé une sérieuse blessure de l’international tricolore à la cheville, entraînant son indisponibilité pour la finale de la Coupe de la Ligue face à l’Olympique Lyonnais vendredi. Cette absence pourrait ne pas être la seule puisqu’un forfait du buteur du Paris Saint-Germain est prévisible pour l’affiche de Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame le 12 août prochain.

Josip Ilicic ne jouera pas contre le PSG

Mais ce type de mauvaises nouvelles ne devrait pas frapper que le PSG. Josip Ilicic (15 buts en 26 matches de Serie A), le buteur maison du prochain adversaire du Paris SG, ne devrait lui non plus pas jouer le match de Ligue des Champions à venir. Absent depuis 4 matchs, il ne devrait pas être remis assez tôt pour jouer cette rencontre, selon son coach Gian Piero Gasperini. Ce dernier a déclaré sur Sky Italia : « Plus les jours passent, plus la situation devient difficile. Nous avons déjà dû composer durant de longs mois sans Zapata et à l’heure du money time survient cette autre absence (de Josip Ilicic, le buteur numéro 1 de la formation italienne, ndlr). Pour nous, Ilicic est fondamental. Jusqu’au mois de mars, il était incroyable en championnat et en coupe. C’était sa saison. C’est comme la Juventus sans Dybala, la Lazio sans Immobile et l’Inter sans Lukaku.»

Gian Piero Gasperini comme Thomas Tuchel

Le Paris Saint-Germain devrait trouver un peu de réconfort dans la complainte de Gian Piero Gasperini. Thomas Tuchel va devoir composer avec l’absence de Mbappé, mais Gian Piero Gasperini va lui aussi devoir se passer de Ilicic. Ces absences équilibrent les forces en présence, même si le PSG garde une supériorité avec la qualité de son effectif encore composée de Neymar, Mauro Icardi et de plusieurs joueurs capables de faire gagner un match.