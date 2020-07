ASSE : Le Lyonnais Marcelo prend la défense de Loïc Perrin

Auteur d'un tacle non maîtrisé sur Kylian Mbappé entraînant la blessure de l'attaquant, le défenseur de l'ASSE Loïc Perrin a reçu le soutien de Marcelo.

ASSE : Marcelo juge le tacle de Perrin involontaire

Alors que le capitaine de l'AS Saint-Etienne est vivement critiqué pour son intervention ratée et lourde de conséquences sur Kylian Mbappé, le défenseur stéphanois est soutenu par Marcelo, son homologue lyonnais qui, en tant que défenseur, est sûrement l'un des mieux placés pour s'exprimer. « Parfois, on veut le ballon et ça ne marche pas… Le foot c’est comme ça. C’est une blessure grave pour Mbappé, mais Perrin n’a pas fait exprès, il a essayé de toucher le ballon. Ça pouvait passer », a expliqué le Brésilien dans une interview pour Le Progrès.

Mbappé, une piqûre de rappel pour les joueurs parisiens ?

Ce vendredi, l'Olympique Lyonnais dispute la finale de Coupe de la Ligue contre le PSG dans l'espoir de gagner un trophée après 8 ans d'attente et dans le même temps, de décrocher une qualification en Ligue Europa. De l'autre côté, les Parisiens, qui affronteront l'Atalanta Bergame douze jours plus tard en Ligue des Champions, ne voudront pas connaître pareil destin que Mbappé et voudront éviter les coups. Ainsi, une équipe lyonnaise pleine d'envie et d'agressivité, pourrait causer de sérieux problèmes à une formation parisienne soucieuse de l'importance du quart de finale de C1 moins de deux semaines plus tard contre l'Atalanta.