OM Mercato : Eyraud fait une proposition à Florian Thauvin

En fin de contrat avec l’OM dans 1 an, Florian Thauvin n’a pas encore prolongé. Mais la tendance pourrait s’inverser pour l’ailier droit de l’Olympique de Marseille.

Un avenir flou pour Florian Thauvin à l’OM ?

Après le départ de Bafétimbi Gomis (été 2017), Florian Thauvin est devenu l’attaquant phare de l’OM (meilleur buteur en 2017-2018 et 2018-2019). Mais en 2019-2020, le natif d’Orléans n’a joué qu’un match (contre l’ASSE) avant d’être opéré à la cheville droite. Resté longtemps éloigné des pelouses, le joueur de 27 ans n’a fait son retour que peu de temps avant l’arrêt prématuré de la saison. Résultat, en 2019-2020, l’ancien Lillois n’a participé qu’à 2 matches de Ligue 1, autant dire qu’il a vécu une saison quasi blanche. Une situation qui a eu des effets négatifs sur sa valeur marchande. De 80 millions d’euros (estimation du CIES en février 2018), le champion du monde est tombé à une trentaine de millions d’euros. Est-ce pour cette raison que l’Olympique de Marseille n’a pas proposé de prolongation à Florian Thauvin ? En tout cas, l’ex-Bastiais n’a pas encore prolongé alors que son contrat finit l’été prochain.

Eyraud veut prolonger l’ancien Magpie

Florian Thauvin sort de belles prestations à l’entraînement. De quoi le placer dans le viseur de la Juventus Turin et du Bayern Munich pour ce mercato estival, à en croire les dernières rumeurs. Cependant, les recruteurs turinois et bavarois ne devraient pas avoir la tâche aisée. En effet, Jacques-Henri Eyraud et son staff semblent s’être ravisés et auraient proposé une prolongation au joueur. Emmanuel Barranguet, journaliste à l’Agence France Presse, a assuré sur le site Le Phocéen que « l’OM a proposé à Thauvin de prolonger » et « ne pense vraiment pas qu’il pourrait partir cet été ».