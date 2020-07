Monaco Mercato : La succession de Ben Yedder déjà entamée ?

Un an après sa venue, Wissam Ben Yedder pourrait quitter l'As Monaco cet été. Pour parer à l’éventualité d’un départ de son attaquant, l’ASM a déjà placé son viseur sur un joueur en Italie, c'est du moins ce qu'avance un grand média local.

ASM : Le remplaçant de Ben Yedder déniché en Italie ?

L’AS Monaco entend réduire son effectif cet été. Le club de la Principauté s’est déjà débarrassé de certains cadres et la cure devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Pas vraiment concerné par ce ménage, Wissam Ben Yedder pourrait tout de même quitter l’ASM. Auteur d’une belle première saison (19 buts et 9 offrandes en 31 matchs) sous le maillot monégasque, le nom du buteur de 29 ans est associé à plusieurs clubs de haut niveau. Des intérêts du PSG et du Barça sont souvent évoqués pour l’ancien joueur de Toulouse FC. En cas d’éventuel départ de Ben Yedder, la presse italienne révèle que la direction monégasque pourrait explorer une piste en Italie. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Monaco s'intéresse à João Pedro.

Un nouveau buteur prolifique pour l'AS Monaco ?

Âgé de 28 ans, celui-ci est présenté comme un profil similaire à celui de Ben Yedder. Le Brésilien peut autant évoluer en pointe qu'au poste de second avant-centre, voire même de milieu offensif. João Pedro réalise un bel exercice avec Cagliari. Il compte 18 buts et 4 passes décisives en 35 matches de Serie A. Selon le journal italien, il n’y a cependant pas que l’AS Monaco qui s’intéresse au joueur qui serait également dans le viseur de plusieurs écuries italiennes. João Pedro évolue à Cagliari depuis 2014. Il est lié à l’actuel 14e de Serie A jusqu’en 2023. Son prix est estimé à 12 millions d’euros sur Transfermarkt.