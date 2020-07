Barça Mercato : Lionel Messi, l’étonnante comparaison de Conte

Antonio Conte a été interrogé sur un éventuel transfert de Lionel Messi du Barça à l’Inter Milan cet été. L’entraîneur milanais a fait une comparaison à climatiser les tifosi les plus optimistes.

Lionel Messi bientôt à l’Inter Milan ?

Des rumeurs de plus en plus persistantes annoncent Lionel Messi à l’Inter Milan cet été ou à la fin de la saison prochaine. Les tenants de cette option se fondent sur l’ambiance morose qui règne au Barça en cette fin de saison (perte du titre de Liga, mésententes entre la direction catalane et l’international argentin de 33 ans, suspension des discussions pour la prolongation du joueur à 1 an de la fin de son contrat…). En plus, le père du capitaine barcelonais s’est désormais installé à Milan. Plusieurs observateurs pensent également qu’un départ du sextuple Ballon d’Or n’est plus impossible. Enfin, prétendant de longue date du Barcelonais, l’Inter Milan aurait largement les moyens de financier son transfert et lui proposerait un salaire annuel de 50 millions d’euros.

La réponse d’Antonio Conte

Le week-end passé, Antonio Conte avait d’abord porté l’Argentin au pinacle en déclarant ne pas penser « qu’il y ait un fou dans le monde qui ne voudrait pas de Messi ». Mais le technicien italien avait immédiatement ajouté que « ce genre de situation est vraiment très, très, très loin de l’Inter », que « les rumeurs sur Leo Messi sont absolument fausses » et qu’ « il ne rejoindra pas l’Inter, même pas en rêve ». Autrement dit, le patron du banc des Nerazzurri est convaincu que Lionel Messi est un rêve impossible pour l’Inter Milan. Une conviction que l’ancien entraîneur de Chelsea a répétée après la victoire de l’Inter Milan contre le SSC Naples (2-0, mardi 28, 37e journée de Serie A). Sauf que cette fois, l’ex-sélectionneur d’Italie a utilisé une comparaison qui devrait enterrer les espoirs des plus chauds partisans d’une arrivée de la star argentine en Lombardie. En effet, l’ancien coach de la Juventus Turin estime qu’ « il est plus facile de déplacer le Duomo que d’amener Messi à Milan ». Le Duomo est la grande cathédrale de Milan. Sa construction a nécessité 4 millions de briques et l'édifice pèse 37 000 tonnes.