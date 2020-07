OGC Nice Mercato : Un Espoir belge a signé pour deux ans

L’ OGC Nice a enregistré la signature d’un jeune défenseur en provenance du KAS Eupen en Belgique. C’est le joueur lui-même qui a officialisé son arrivée au Gym, via son compte Instagram.

OGC Nice : Contrat aspirant pour Junior Diomandé Ardjouma

Junior Diomandé Ardjouma, arrière latéral gauche, a déposé ses valises à l’OGC Nice. Ce mercredi, il a balancé l’information de sa signature chez les Aiglons sur les réseaux. La pépite de 17 ans a en effet paraphé un contrat stagiaire, d’une durée de deux ans. « Fier de pouvoir rejoindre et d'avoir signé mon premier contrat avec un club comme l'OGC Nice », écrit le Belge. Junior Diomandé Ardjouma n’a pas manqué de remercier sa famille et ceux qui l’ont encadré et aidé dans sa progression. « Merci à ma famille qui m’a toujours soutenu, à Manuel Pires (nouveau directeur du centre de formation de l’OGC Nice) et au club niçois pour la confiance et à mes conseillers pour le travail qu’ils ont réalisé… », a-t-il souligné.

Qui est Junior Diomandé Ardjouma ?

Junior Diomandé Ardjouma est un défenseur d’origine ivoirienne qui a la nationalité belge. Il a été formé au KRC Genk (Belgique), avant de rejoindre le KAS Eupen en juillet 2019. International U16, puis U17, il était dragué par de nombreux clubs, dont l’Olympique Lyonnais. En Serie A, deux clubs, la Lazio Rome et Hellas Vérone était sur les rangs pour le recruter. Zinedine Zidane du Real Madrid et Jürgen Klopp de Liverpool appréciaient également son profil.