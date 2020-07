Stade Rennais FC Mercato : Holveck, ses vérités sur 2 pistes

Nicolas Holveck était l’invité de RMC Sport mardi soir. L’occasion pour le président breton d’expliquer que 2 cibles prioritaires du Stade Rennais FC ne pourront pas être signées.

Nicolas Holveck annonce la fin de la piste Mohammed Salisu

En quête de 2 défenseurs centraux cet été, le Stade Rennais FC a coché le nom de Mohammed Salisu en bonne place sur la liste de ses cibles défensives. Nicolas Holveck déclare avoir su que « depuis le départ, Salisu préférait la Premier League parce qu’il est anglophone ». Le dirigeant breton a même indiqué que le Ghanéen de Valladolid leur « avait dit très humblement… que la Premier League était sa priorité ». Pourquoi avoir ciblé le prodige de 21 ans tout en sachant que la Ligue 1 n’était pas sa priorité ? « On avait des doutes sur sa capacité à obtenir le permis de travail en Angleterre », a répondu Nicolas Holveck. Mais c’est désormais possible que Mohammed Salisu « ait acquis ce permis » et « s’orienterait donc vers la Premier League ». Autrement dit, les supporters rennais doivent désormais oublier cette piste.

Serhou Guirassy trop cher pour le Stade Rennais FC ?

Autre cible prioritaire du SRFC, Serhou Guirassy est visé pour renforcer le secteur offensif la saison prochaine. Mais Nicolas Holveck semble pessimiste sur la signature de l’attaquant d’Amiens SC. S’il a reconnu que l’attaque est « un poste où » son club « recherche » un renfort et que « Serhou était la priorité dès le début du mercato », le président rennais a toutefois avoué qu’ « il y a des prix qu’on ne peut pas atteindre ». Enfin, concernant l’intérêt des Rouge et Noirs pour William Carvalho (milieu de terrain du Betis Séville), Nicolas Holveck a parlé de « fausse information » et a expliqué que l’entrejeu de la formation bretonne « est très fourni ».