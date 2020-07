ASSE : Révélations de Caïazzo sur le transfert de Yvan Neyou

Séduisant lors de son premier match officiel avec l’ ASSE, Yvan Neyou a mis Bernard Caïazzo à ses pieds. Revenu sur les coulisses du transfert du milieu de terrain, le coprésident des Verts a fait une révélation croustillante.

ASSE : Yvan Neyou, Caïazzo félicite Puel pour le joli coup

Yvan Neyou est l’une des quatre recrues estivales de l’ASSE. Il a joué son premier match officiel avec l’équipe de Claude Puel vendredi dernier face au PSG, en finale de la coupe de France (1-0). Entré en jeu en deuxième période à la place de Mahdi Camara, le Camerounais a tiré son épingle du jeu. Il a en effet fait une bonne première impression à Bernard Caïazzo au point d'amener ce dernier à tirer son chapeau au manager général de l’AS Saint-Étienne. « Quand on voit la deuxième mi-temps d’Yvan Neyou au Stade de France, je dis : "Bravo Claude Puel" », s’est réjoui le dirigeant des Verts, dans des propos rapportés par But Saint-Étienne. Rien que pour sa prestation aboutie contre le Paris Saint-Germain, la recrue de 23 ans est une bonne pioche aux yeux de Bernard Caïazzo. Il se félicite de ne pas avoir payé d’indemnités pour le transfert du joueur venu du Sporting Braga (Portugal). « Je me suis renseigné. Pour l’arrivée d’Yvan Neyou, il y a eu zéro commission d’agent de versée », a souligné l’associé de Roland Romeyer. Ravi du coup réussi par Claude Puel, Bernard Caïazzo s’est enflammé sur la suite du mercato de l’ASSE en ajoutant : « On peut même payer des commissions s’il a d’autres joueurs comme Neyou à faire venir ! »

Quatre recrues à Sainté, sans indemnités de transfert

Il faut rappeler que l'ASSE a également recruté Jean-Philippe Krasso (à Épinal), Sétigui Karamoko (à l'AS Béziers), et Adil Aouchiche, sans payer d'indemnité de transfert. Les deux premiers ont débarqué dans le Forez sans contrat professionnel. Quant au dernier, il était libre de tout engagement, à l'issue de son bail avec son club formateur le PSG.