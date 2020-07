RC Strasbourg : Thierry Laurey fixe son objectif de la saison

Au sortir d’une victoire en amical (2-1) contre Montpellier, Thierry Laurey s’est projeté sur la prochaine saison du RC Strasbourg. Le coach du Racing ne voit pas son équipe jouer les places européennes.

Les ambitions de Thierry Laurey avec Strasbourg cette saison

Dans un entretien à France Bleu, Thierry Laurey s’est confié sur la saison à venir du RC Strasbourg. L’occasion pour le coach du RCSA de dévoiler son objectif en Ligue 1 la saison prochaine. Dixième du championnat la saison dernière, le club alsacien ne devrait pas aller bien au-delà au terme de l’exercice à venir. Le technicien strasbourgeois voit son équipe occuper une place au milieu du classement. « A la louche, entre 8 et 12, ça me parait être la bonne fourchette. Si les planètes s’alignent et si on a un peu de réussite, on peut faire 8 ou 9 », a indiqué Thierry Laurey. Pour l’entraîneur, « un club comme le Racing ne peut pas envisager beaucoup mieux, au vu de tous les moyens qu’ont certains clubs en face de nous ».

Strasbourg handicapé pour la reprise ?

S’il part pratiquement sur les mêmes bases que la saison dernière, Thierry Laurey pointe quelques manquements pour le début de saison. Le RC Strasbourg devra notamment jouer sans son gardien titulaire victime d’une rupture du tendon d’Achille. « Le coup dur, c’est la blessure de Matz Sels. Je l’ai eu plusieurs fois au téléphone, l’opération s’est bien passée, il a le moral », a déclaré le coach du Racing. En attendant le retour du numéro un, Bingourou Kamara (23 ans) va garder les cages strasbourgeoises. De même, le natif de Troyes estime que le fait de ne pas avoir du public à la Meineau sera préjudiciable au club. « C’est forcément regrettable, un handicap pour nous. Quand on connaît l’impact qu’ont nos supporters sur l’ambiance à la Meinau et les performances de nos joueurs », a-t-il souligné.