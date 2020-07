RC Lens : Présidence de la LFP, Martel parmi les candidats

Ancien président du RC Lens, Gervais Martel est annoncé en course pour le fauteuil de président de la LFP, sur une liste de 5 candidats et non des moindres.

RC Lens : Martel en course pour le fauteuil de Boy de la Tour

Gervais Martel, président d’honneur du RC Lens, avait annoncé son intention de briguer un poste à la Ligue de Football Professionnel (LFP). « Je suis en train de réfléchir. Il y aura des élections à la Ligue et je pourrais intégrer le collège des indépendants du conseil d’administration. Si je peux encore être utile… », a-t-il soufflé, en mai dernier. Maintenant que Nathalie Boy de la Tour a annoncé officiellement qu’elle ne sera pas candidate à sa propre succession, le dirigeant de 65 ans est annoncé en course pour le fauteuil de la LFP. Interrogé sur sa prétendue candidature, Gervais Martel a bien caché son jeu. « Je n’ai pas de commentaires à faire », a-t-il lâché. Toutefois, Le Parisien croit savoir que l’ancien patron du RC Lens est bel et bien sur la short-list des candidats à la succession de Nathalie Boy de la Tour. Les éléctions auront lieu en novembre 2020.

Martel, Denisot, Labrune, Seydoux ou Linette à la LFP ?

En plus du dirigeant lensois, quatre noms circulent dans les médias. L’ancien président du PSG, Michel Denisot, proche de Noël Le Graët (président de la FFF), Michel Seydoux (ancien propriétaire du LOSC), Vincent Labrune (ex-président de l’OM) et Cyril Linette (ex-directeur des sports de Canal+, ex-directeur général de L’Équipe, et actuel directeur général du PMU). Quant à Gervais Martel, il a été président du RC Lens, de août 1988 à juillet 2012 et de juillet 2013 à septembre 2017.