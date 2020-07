PSG - Lyon : Finale de la Cdl, un forfait contre le Paris SG ?

L'affiche PSG - Lyon de la finale de la Coupe de la Ligue approche. L'OL prépare activement ce rendez-vous de vendredi prochain contre le Paris Saint-Germain. Mais à 48h de ce match qui va se jouer en stade de France, une annonce d'un forfait du côté de l'Olympique Lyonnais est tombée.

PSG - Lyon : Youssouf Koné indisponible côté lyonnais

Le match PSG - Lyon se jouera ce vendredi 31 juillet. Pour cette finale de la Coupe de la Ligue, l'objectif pour le club rhodanien est la victoire qui le qualifierait pour la prochaine Ligue Europa. L’équipe de Rudi Garcia a donc à cœur de jouer à fond cette finale qui lui permettrait de sauver sa saison. Toutefois, les Gones seront privés de Youssouf Koné pour cause de blessure. D’après les informations du quotidien sportif, il « souffre d’un problème musculaire qui le maintient à l’écart du groupe ». Rudi Garcia n'avait pu compter sur lui pour les étapes belges de la préparation de la saison de l'Olympique Lyonnais. Lors des deux matchs amicaux contre La Gantoise, puis le Royal Antwerp (3-2), le défenseur latéral gauche, absent, « ne disputera pas (non plus, ndlr) la finale contre le Paris Saint-Germain », si l’on en croit la source.

PSG-OL : Quelles solutions pour Rudi Garcia ?

En l’absence de Youssouf Koné, Rudi Garcia dispose de plusieurs autres solutions. Il peut compter sur Fernando Marçal (31 ans) ou Maxwel Cornet que l’entraineur de l’OL a repositionné au poste d’arrière gauche, plus d’une fois, la saison dernière. Rudi Garcia peut également faire confiance au jeune et très prometteur Melvin Bard (19 ans), lancé en Ligue 1 contre Nîmes en décembre 2019. Capable de jouer à droite comme à gauche, Kenny Tete est également une des alternatives dont dispose le coach des Gones. Cependant, le média sportif croit savoir que le Néerlandais a eu « une alerte musculaire » et qu’il « s’est contenté d’un travail individuel lundi et mardi ». Il n’est donc pas certain d’être opérationnel, vendredi (21h10).