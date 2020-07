PSG : OL, Atalanta, Presnel Kimpembe annonce la couleur

Presnel Kimpembe, défenseur central du PSG, s’est montré très prudent au sujet des deux prochains matchs officiels des Parisiens. Il évoque deux rendez-vous que le Paris Saint-Germain devra bien négocier, surtout celui contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions.

PSG : Kimpembe « ne sous-estime pas » l'Atalanta

Presnel Kimpembe a évoqué la finale de la coupe de la Ligue entre le PSG et l’OL ce vendredi (21h10) et le quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame, le 12 août, à Lisbonne au Portugal. D’après l’arrière parisien, ses coéquipiers et lui n'ont, pour l’instant, que le match contre l’Olympique Lyonnais dans leur pensée. « On va prendre les choses pas à pas, au jour le jour. La prochaine étape, c’est contre Lyon. Ça va être un beau match ! », a-t-il rappelé d’entrée, sur RMC Sport, avant d’admettre que « l’OL est une équipe très compétitive », dont il faudra se méfier. Presnel Kimpembe a parlé du choc contre l’Atalanta Bergame ensuite. Selon lui, l’équipe lombarde est certes à sa première participation à la phase finale de la C1, « mais elle n’a pas fait une saison canon comme par hasard ». Dès lors, il conseille à ses partenaires de « ne surtout pas sous-estimer » le club italien, qui a « une grosse équipe, avec des joueurs offensifs très puissants ».

Presnel Kimpembe face à trois buteurs de Serie A

L'Atalanta est 3e de Serie A, avec la meilleure attaque (98 buts inscrits), à un match de la fin de la compétition. La Dea compte également trois joueurs décisifs dans ses rangs, Duvan Zapata (18 buts et 7 passes décisives), Luis Muriel (18 buts) et Josip Ilicic (15 buts et 8 passes décisives) en championnat. Et Presnel Kimpembe l'avoue sans ambages : « on en est conscient ». « Après, ça va être un match engagé. J’espère un beau match », a conclu l’arrière central du PSG.