ASSE : Décisif face au PSG, Jessy Moulin encensé par Coupet

L’ ASSE a été battue par le PSG en finale de la coupe de France, mais Jessy Moulin a été impressionnant. Grégory Coupet a loué la prestation de haut niveau du gardien de but des Verts.

Si l’ASSE a perdu la finale de la coupe de France contre le PSG sur une courte défaite (1-0), c’est grâce à Jessy Moulin. Il a été décisif contre les tranchants joueurs offensifs du Paris Saint-Germain. Réduit à 10 contre 11 après l’expulsion du capitaine Loïc Perrin à la demi-heure de jeu, le gardien de but et sa défense n’ont pris que le but inscrit par Neymar (14e). Le portier de 34 ans a fait échec aux attaquants parisiens Kylian Mbappé (avant sa sortie sur blessure), Mauro Icardi et Angel Di Maria. Grégory Coupet, ancien portier de l’ASSE (1993-1997), a reconnu que Jessy Moulin a été décisif face au PSG. Il le voit aller au-delà de son contrat qui expire en juin 2022. « S’il continue sur ces bases, il peut jouer encore trois ou quatre ans à haut niveau sans problème », a déclaré l’entraîneur des gardiens de but du Dijon FCO, dans Le Progrès. Ce dernier a souligné ensuite que Jessy Moulin « se trouve dans la plénitude ».

Jessy Moulin touché par l'hommage de Coupet

Grégory Coupet estime également que le dernier rempart de l’ASSE « est un maître zen que tout le monde décrit comme quelqu’un de fantasque ». Des éloges qui ont touché le concerné. En témoigne sa réaction sur son compte Twitter. « Pas les mots ! Venant d'un monstre comme Grégory Coupet, j'en rougirai. Merci ! On continue à bosser », a écrit Jessy Moulin.