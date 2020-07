FC Nantes : Présaison, encore une annulation pour le FCN

Le FC Nantes ne jouera plus contre le SC Charleroi. Ce mercredi, le club belge a annoncé l’annulation du choc amical prévu le 1er août entre les deux équipes, plusieurs cas de Covid-19 ayant été révélés chez les Canaris.

Un nouveau match annulé pour le FC Nantes

Les mauvaises nouvelles n’en finissent plus de s’enchaîner au FC Nantes. Le club est actuellement touché par le Covid-19. Près d’une dizaine de cas positifs ont été révélés chez les Canaris ces dernières heures. Avec cette nouvelle, le FCN ne pourra plus disputer de match amical samedi comme initialement prévu. C’est ce qu’a confirmé le SC Charleroi. La formation belge devait affronter Nantes le 1er août. « Après les cas positifs au sein de l’effectif du FC Nantes, le Sporting de Charleroi, en concertation avec le club Français, a décidé d’annuler la rencontre amicale qui devait opposer les deux formations ce samedi 1er août, à 16 h 30. En effet, le FC Nantes n’est plus autorisé à voyager, pour raisons sanitaires », a annoncé un communiqué publié par le club mercredi.

Une préparation tronquée pour Nantes ?

L’annulation du match contre Charleroi est la troisième qu’enregistre le FC Nantes. Cette rencontre avait d’ailleurs déjà été annulée en France pour être jouée en Belgique. Avant ce nouveau coup dur, les Canaris avaient vu leurs matches amicaux contre les Girondins de Bordeaux et l’AS Saint-Etienne annulés. Nantes et Bordeaux devaient s’affronter à La Roche-Sur-Yon le 8 août. Le FCN devait ensuite rencontrer l’ASSE le 15 août à La Baule. Jusqu’ici les hommes de Christian Gourcuff n’ont disputé qu’un seul match amical. Ils avaient étrillé Nyon (6-0) pour leur retour sur le rectangle vert. Reste maintenant à savoir s’ils pourront préparer leur retour en Ligue 1. Ils seront opposés aux Girondins lors de la 1ère journée du championnat prévue du 22 au 23 août.