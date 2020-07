Toulouse FC Mercato : Issiaga Sylla dévoile son avenir

Issiaga Sylla, polyvalent joueur du Toulouse FC, est dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1, dont le RC Lens. Face à la rumeur qui l’annonce sur le départ, il a réagi sur Instagram, pour clarifier son avenir.

Toulouse FC : Issiaga Sylla, « je reste » au Téfécé

Issiaga Sylla a pris une décision sur son futur au Toulouse FC. Malgré la relégation du Club en Ligue 2 et sa reprise en main par de nouveaux investisseurs, le défenseur latéral ne souhaite plus quitter la Garonne. Interrogé par une supportrice sur la rumeur de son départ du Téfécé, il a répondu sur les réseaux sociaux : « Je reste ». Le nouveau président du club de la Ville Rose, Damien Comolli a indiqué qu’il souhaitait garder les joueurs importants du club, à part Max-Alain Gradel qui a un bon de sortie. « On n'envisage pas d'autres départs au niveau des joueurs clés », a-t-il déclaré la semaine dernière. À noter que le Toulouse FC a transféré son gardien de but N°1, Baptiste Reynet, à Nîmes, Corentin Jean au Racing Club de Lens et Quentin Boisgard au FC Lorient.

Le Téfécé trop gourmand pour Issiaga Sylla ?

Malgré la précision du dirigeant toulousain, le site lesviolets.com croit savoir que les responsables du TFC demandent un montant trop levé pour céder Issiaga Sylla. La cote de ce dernier sur le marché des transferts est de 2,8 M€, selon Transfermarkt. Pour rappel, il reste encore trois saisons de contrat au Guinéen de 26 ans au Toulouse FC, soit jusqu'en juin 2023.