PSG Mercato : Un jeune milieu attendu au Stade de Reims ?

Malgré les efforts de Leonardo, un jeune pourrait encore quitter le PSG. Aux dernières nouvelles, Martin Adeline devrait rejoindre le Stade de Reims dans les prochains jours.

Encore un départ annoncé chez les titis du PSG

La saignée semble difficile à contenir au Paris Saint-Germain. D’autres jeunes parisiens devraient emboîter le pas aux Christopher Nkunku, Adrien Rabiot ou plus récemment Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Loïc Tanzi révèle que Martin Adeline serait sur le départ au PSG. Le journaliste de RMC Sport assure que le milieu offensif va quitter le club cet été pour rejoindre le Stade de Reims. A un an de l’échéance de son contrat aspirant, le jeune milieu aurait décidé de tenter sa chance chez un autre club de l’élite. La saison dernière, il a joué 18 matches avec les U17 parisiens. S’il est sur le départ, rien n’indique que Martin Adeline sera immédiatement intégré dans l’équipe première de Reims.

Le départ des titis, un marronnier estival au PSG

Ces informations tombent quelques heures après celles concernant Timothée Pembele. Mardi, Sky Allemagne révélait que le jeune défenseur suscitait l’intérêt de plusieurs écuries de Bundesliga. Le polyvalent défenseur entre dans la dernière année de son contrat et s’entraîne avec le groupe professionnel depuis la reprise. Alors qu’une prolongation de son contrat reste incertaine, le joueur qui fêtera ses 18 ans en septembre pourrait chercher à grappiller du temps de jeu ailleurs. Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi ou encore Moussa Sissako sont partis du PSG pour la même raison cet été. Il faut dire que la rude concurrence dans l’équipe première et l’activité intense du club au mercato condamnent pratiquement les jeunes parisiens au départ à chaque été.