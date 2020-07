ASSE Mercato : Le remplaçant de Trauco déniché en Argentine ?

L'ASSE pourrait transférer Miguel Trauco cet été. Le profil du défenseur péruvien intéresse l'Olympiakos. En prévision de l'éventuel départ de ce dernier, l'AS Saint-Étienne cherche son successeur et aurait des vues sur un joueur argentin.

ASSE : Bruno Pittón pour remplacer Miguel Trauco ?

Miguel Trauco n’a pas encore quitté l’ASSE. Il est cependant annoncé vers l’Olympiakos en Grèce. Il aurait déjà un accord avec la formation basée au Pirée, en attendant l’entente entre les deux clubs. Pour le remplacer, les Verts prospectent là où ils avaient recruté le défenseur péruvien, en Amérique du Sud. Et une des pistes explorées mène vers Bruno Pittón, un Argentin de 27 ans, d'après les révélations du média Uno. Ce dernier évolue sous les couleurs du Club Atlético San Lorenzo, un club de Buenos Aires en Argentine. L’ASSE se tourne de plus en plus vers les joueurs sud-américains. Avant Miguel Trauco, les Verts avaient recruté le Brésilien, Gabriel Silva, au même poste d'arrière gauche.

CA San Lorenzo réclame 4 M€ pour Bruno Pittón

Pour faire venir Bruno Pittón à l’ASSE, les dirigeants se heurtent à la demande de San Lorenzo. D’après les informations de la source, les Stéphanois ont transmis une offre de 1,7 million d’euros à leurs homologues argentins, mais ces derniers ont repoussé cette proposition. Ils réclament en effet 4 millions d’euros, selon le journal argentin. Un montant que l’AS Saint-Étienne devrait négocier à la baisse, étant donné que le nouveau manager général du club ligérien ne souhaite plus de transferts de ce montant.