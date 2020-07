OM : Les supporters rendent un vibrant et bel hommage à Depé

Patrice de Peretti, alias "Depé", ne quittera jamais le coeur des supporters de l’ OM. Ces derniers lui ont rendu un vibrant hommage mardi, à l’occasion des 20 ans de sa mort.

Qui était Patrice de Peretti, alias "Depé" ?

Patrice de Peretti était un passionné de l’ OM. C’est le fondateur du groupe de supporters marseillais MTP (Marseille Trop Puissant). De son vivant, il était présent à tous les rendez-vous de l’Olympique de Marseille avec la même passion et la même dévotion. Décédé à la suite d’une rupture d’anévrisme le 28 juillet 2000, "Depé" est resté à jamais dans le coeur des supporters de l’écurie olympienne, qui lui ont rendu un bel hommage mardi dernier.

L’ OM et ses supporters rendent hommage à l’illustre décédé

L’ OM a mis en ligne un documentaire à la gloire de "Depé". Quant au groupe MTP, il n’a pas pu se réunir cette année pour célébrer son fondateur, mais ce n’est que partie remise. Le MTP donne rendez-vous à tous ses membres « au premier match autorisé » pour le retour des supporters au Vélodrome pour un hommage grandiose à l’occasion du 20e anniversaire du décès de l’illustre supporter. « Nous pourrons donc rendre hommage à Dépé dans sa maison, où le spectacle sera plus grandiose, on en est certains », a expliqué le MTP. En attendant l’hommage de son groupe de supporters, une grande bâche à l’effigie de "Depé" et des banderoles ont été déployées dans la cité phocéenne. Sur les réseaux sociaux, la Vieille Garde du CU84, un autre groupe de supporters olympiens, s’est montrée solidaire du MTP dans l’hommage rendu à "Depé". Enfin, plusieurs supporters de l’ OM ont allumé des fumigènes dans la soirée à la mémoire du célèbre disparu.