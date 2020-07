Real Madrid : Ballon d'Or, Karim Benzema fait une confidence

Karim Benzema a accordé un tchat à ses fans sur sa chaîne Youtube. L’attaquant du Real Madrid en a profité pour révéler que le Ballon d’Or avait toujours été présent dans un coin de sa tête depuis son enfance.

Karim Benzema rêve du Ballon d’Or

Le Ballon d’Or est le plus illustre trophée personnel pour un footballeur. Karim Benzema est clairement de ceux qui rêvent de le remporter un jour. Chez l’avant-centre du Real Madrid, c’est même un rêve qui date de son enfance. « Le Ballon d’Or, j’y pense, bien sûr, tout le temps, depuis mon enfance », a révélé l’ancien Lyonnais. Mais le buteur des Merengue ne fait pas une obsession du Ballon d’Or, car « ce n'est pas quelque chose qui » le « rend fou tous les jours ». S’il y pense, c’est tout simplement parce que « le terme Ballon d'Or est toujours là quand on est footballeur professionnel et quand on est compétitif ».

Saison 2019-2020, la saison Benzema ?

Mais France Football a décidé de ne pas attribuer le Ballon d’Or cette saison en raison des bouleversements causés par le Covid-19. Une grande première depuis 1956, année de la création du trophée. Et pourtant, Karim Benzema, qui a illuminé le Santiago Bernabeu de son talent cette saison (21 buts et 8 passes décisives en Liga), aurait pu prétendre remporter le trophée. En plus, le 2e meilleur buteur de Liga, derrière Lionel Messi (25 buts), est encore présent en Ligue des Champions où l’attend le 8e de finale retour contre Manchester City à l’Etihad Stadium (7août). Une Ligue des Champions qu’il a déjà remportée 4 fois (2014, 2016, 2017, 2018) et que « jamais de la vie » il n’acceptera d’échanger contre un titre mondial, lui qui a d’ailleurs très peu de chances de rejouer une coupe du monde aussi longtemps que Didier Deschamps sera sur le banc des Tricolores…